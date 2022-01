Krypto-Investments: Deutsche Volksbanken suchen Krypto-Anlagen mit Venture-Fonds

Gerade in den vergangenen Monaten sei aber teilweise zu beobachten gewesen, dass die Bewertungen von Startups dem eigentlichen Wert davonlaufen. Laule übt sich hier in Disziplin und sagte: „Wir müssen nicht bei jedem Deal dabei sein“. Zugleich merkte er an, dass es durchaus noch immer viele junge Firmen gebe, deren Bewertungen fair seien.