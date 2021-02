Kryptowährung Diem: EZB fordert Vetorechte bei Einführung von Cyber-Devisen

Auch Chinas Notenbank treibt ihre Arbeiten an einer digitalen Zentralbankwährung voran. Die Währungshüter der Volksrepublik werden an einem Projekt teilnehmen, das den Einsatz von digitaler Zentralbankgeld-Technologie im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr untersuche, wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Dienstag in Basel mitteilte. Im Rahmen dieser Initiative soll ein entsprechender Prototyp entwickelt werden. Auch die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate trete dem Projekt bei.