Kryptowährungen: Polnische Zentralbank führt eine Youtube-Campagne gegen Bitcoin

So haben die Währungshüter ein Video vom polnischen Youtuber Marcin Dubiel finanziert mit dem Titel „I lost all my money?!“. Dubiel hat auf der Plattform 900.000 Abonnenten. In dem Video spielt Dubiel einen geprellten Privatanleger, der durch Spekulation auf Kryptowährungen in den finanziellen Ruin schlittert und am Ende nicht einmal mehr für den Cafébesuch mit seinem Date bezahlen kann. Der Besuch endet damit, dass die junge Frau Dubiel Bargeld entgegenschleudert und das Café wütend verlässt.