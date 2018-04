Kryptowährungen: So lief das erste ICO-Festival in München

Gut 200 Vertreter der jungen Branche sind deshalb am Mittwoch in der Münchener KPMG-Zentrale zusammengekommen, dazu Anwälte und Investoren, IT-Spezialisten und Berater. Was eigentlich eine Konferenz ist, heißt hier Festival, männliche Teilnehmer sind deutlich in der Überzahl, mehrheitlich mit Gesichtsbehaarung. Krawatten sind nicht verpönt, aber die Ausnahme.