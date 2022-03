Kryptowährungen: Volksbank prescht mit Angebot zum Kauf von Bitcoin vor

„Wir haben vor einem halben Jahr eine temporäre mittelfristige Lösung geschaffen, bis der genossenschaftliche Verbund eine eigene flächendeckende Lösung für den Handel von Kryptowährungen entwickelt hat“, erklärte Bereichsleiter Christopher Kalinasch gegenüber Bloomberg. Ihm zufolge nutzt mittlere eine zweistellige Zahl an Kunden die Krypto-Handelsmöglichkeit der Bank. Meist seien ein paar hundert oder tausend Euro in Bitcoin und Co. investiert, manchmal aber auch größere Summen.