Künstliche Intelligenz: China gibt ChatGPT-Rivalen für Öffentlichkeit frei

In der Volksrepublik müssen sich Anbieter frei zugänglicher KI Sicherheitsbewertungen unterziehen und ihre Algorithmen bei den Behörden hinterlegen. Experten zufolge will die Staatsführung damit verhindern, dass Chatbots gesellschaftliche Ansichten in potenziell subversive Richtungen beeinflussen. Die Regierung betont, dass KI-Inhalte mit den sozialistischen Grundwerten des Landes übereinstimmen müssen.