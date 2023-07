Künstliche Intelligenz und Arbeitsplätze: Was uns frühere KI-Hypes über die Jobfolgen von ChatGPT und Co. verraten

Weil aber die Prognose künftiger Entwicklungen immer auch ein Blick in die Glaskugel ist, haben Forscherinnen und Forscher in einer Studie für das US-Forschungszentrum National Bureau of Economic Research (NBER) ihren Blick in die Vergangenheit gerichtet und die Auswirkung der letzten großen KI-Welle auf die Beschäftigung untersucht. Schließlich ist Künstliche Intelligenz – bei aller Aufmerksamkeit, die Wissensplattformen wie ChatGPT oder der aktuelle Gründungsboom um KI-Start-ups gegenwärtig auf sich ziehen – keineswegs ein neues technologisches Phänomen.