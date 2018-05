Kursanstieg: Commerzbank-Kurs beschert Bankenrettungsfonds Milliardengewinn

Der Kursanstieg der Commerzbank-Aktie hat dem staatlichen Bankenrettungsfonds einen Milliardengewinn beschert. Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS), der noch gut 15 Prozent an der zweitgrößten deutschen Privatbank hält, schloss das vergangene Jahr mit einem Überschuss von 1,46 Milliarden Euro ab, wie die Finanzagentur am Mittwoch mitteilte. 2016 war nur ein Gewinn von 99 Millionen Euro übrig geblieben. Allein das Aktienpaket an der Commerzbank sorgte 2017 für einen Buchgewinn von 1,03 Milliarden Euro. Zudem konnte der FMS 634 Millionen Euro an Rückstellungen für die Verluste der FMS Wertmanagement auflösen. Diese soll die Vermögenswerte des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate (HRE) schonend für den Steuerzahler abwickeln.