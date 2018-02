Kursprognose gesenkt: Goldman Sachs kassiert Renditeziel der Deutschen Bank

Kürzlich war zudem bekannt geworden, dass die Deutsche Bank rund 250 der 17.000 Stellen in der Investmentbank streichen wird, vorrangig geht es dabei um hochrangige Jobs in New York und London. In Finanzkreisen heißt es, dass die Kürzungen wahrscheinlich auf bis zu 500 Stellen ausgeweitet werden könnten, dann auch am Standort Frankfurt.