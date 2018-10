Kursrückgänge: Haushaltsstreit in Italien belastet griechische Bankaktien

AthenDie Zuspitzung im Streit über die Haushaltspläne der italienischen Regierung belastet Bankaktien in Griechenland. Die Titel büßten in den vergangenen zwei Wochen bis Mittwoch rund zehn Prozent an Börsenwert ein. Griechenlands Zentralbank-Chef Yannis Stournaras machte in einer Mitteilung für den Kursrückgang ausschließlich von außen wirkende Faktoren verantwortlich. Er verwies auf steigende Zinsen „insbesondere in den Nachbarländern Griechenlands“, ohne dabei ausdrücklich Italien zu nennen.