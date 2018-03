Kurssturz: Facebook-Skandal trifft auch die Schweizer Notenbank

Doch wieso ist die SNB überhaupt am Aktienmarkt aktiv? Damit der Schweizer Franken nicht weiter aufwertet, hat die SNB am Devisenmarkt interveniert: Sie kaufte Fremdwährungen und hat dabei enorme Reserven aufgebaut. So lagen die Devisenreserven der Notenbank Ende Februar bei 768 Milliarden Schweizer Franken. Mit derartigen Reserven können Notenbanken beispielsweise Wechselkurse stabilisieren.