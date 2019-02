 Kursverluste: Rückschlag für Credit Suisse in US-Rechtsfall

New YorkRückschlag für die Credit Suisse in einem US-Rechtsfall um Kursverluste nach milliardenschweren Abschreibungen: Eine US-Richterin hat den Antrag der Großbank abgewiesen, Klagen gegen das Institut zu verwerfen. Investoren könnten nun gegen die Bank, ihren Chef Tidjane Thiam und andere Manager klagen, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Unterlagen hervorgeht.