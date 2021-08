Ladenetz: Ölkonzern OMV verkauft E-Mobilitäts-Anteile an Verbund

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV will trotz des Ausstiegs beim E-Mobilitätsdienstleister Smatrics den Ausbau der E-Ladestationen an seinen Tankstellen vorantreiben. Die OMV werde weiterhin auf Kooperationen mit Partner setzen, um freie Flächen an den Tankstellen für E-Charging zur Verfügung zu stellen, erklärte das Unternehmen am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Zu den Hintergründen des Verkaufs hielt sich die OMV bedeckt. Smatrics sei eine reine Finanzbeteiligung und nicht Teil des Produktportfolios, hieß es lediglich.