 Landesbank: Auffanglösung der Sparkassen gilt als Favorit bei NordLB-Rettung

Diese Woche stehen wichtige Entscheidungen an. So war zuletzt geplant, dass die NordLB-Träger ebenfalls am Donnerstag über das Angebot der US-Investoren und die Auffanglösung der Sparkassen beraten. Am Freitag nimmt die Aufsicht die Pläne unter die Lupe. Danach fällt Insidern zufolge wohl eine Richtungsentscheidung. Die Termine seien derzeit jedoch im Fluss, sagte mehrere mit der Sache vertraute Personen. Es sei davon auszugehen, dass Gremien auch am Wochenende tagten.