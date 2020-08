Landesbank Baden-Württemberg: Gewinn der LBBW bricht wegen Coronakrise und Wirecard ein

In den ersten sechs Monaten hatte die LBBW auch einige unternehmerische Weichen gestellt. So stieg sie bei der Düsseldorfer HSBC Trinkaus & Burkhardt AG aus. Sie verkaufte ihren 18,66 Prozent-Anteil an die britische Großbank HSBC Holdings Plc. Der Anteil stammte noch aus dem Jahr 1991, als sich eines der Vorgängerinstitute der Landesbank an Trinkaus & Burkhardt beteiligt hatte.