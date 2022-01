Landesbank: BayernLB sucht einen neuen Hauptsitz für die Homeoffice-Welt

Die Bayerische Landesbank sucht nach einem neuen Hauptsitz in München, der in die neue Welt des mobilen Arbeitens passt. „Die BayernLB prüft aktuell alternative Standorte zur Miete und befindet sich derzeit in einem strukturierten Auswahl- und Prüfungsprozess für geeignete Standorte und Objekte“, sagte ein Sprecher am Dienstag gegenüber Bloomberg News. Der bisherige Hauptsitz an der Brienner Straße 18, der der BayernLB selbst gehört, wird demnach aufgegeben.