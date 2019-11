Landesbank: BayernLB will nach Gewinneinbruch Kosten drücken

Der seit dem Sommer amtierende Vorstandschef Stephan Winkelmeier arbeitet derzeit an einer neuen Strategie für die nach der LBBW zweitgrößte deutsche Landesbank. Als ersten Schritt hat er bereits das Firmenkunden- und das Kapitalmarktgeschäft zusammengelegt. „Auf der einen Seite werden wir uns im Kapitalmarktgeschäft stärker fokussieren“, kündigte Winkelmeier am Donnerstag an. „Auf der anderen Seite werden wir die Wachstumschancen nutzen, die sich bei unseren Ergebnistreibern, vor allem also bei der DKB und im gewerblichen Immobiliengeschäft, bieten.“