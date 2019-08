Landesbank : Helaba verbucht dank DKD-Übernahme einen Gewinnsprung

Frankfurt Die Übernahme der DKD hat der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) im ersten Halbjahr zu einem Gewinnsprung verholfen. Das Ergebnis vor Steuern schoss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 63 Prozent auf 325 Millionen Euro in die Höhe, wie die Helaba am Donnerstag mitteilte. Während das Kreditneugeschäft zulegte und Zins- und Provisionsüberschüsse stiegen, belasteten höhere Kosten für IT und eine höhere Risikovorsorge das Ergebnis.