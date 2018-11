Landesbank Hessen-Thüringen: Helaba holt im 3. Quartal beim Gewinn wieder auf

Zum laufenden Bieterverfahren bei der NordLB, an dem sich auch die Helaba beteiligt, äußerte sich Grüntker nicht. Sein Institut bietet gegen die Commerzbank sowie vier Finanzinvestoren. Das Land Niedersachsen will sich – wenn möglich – nur von einem Minderheitsanteil an der Landesbank aus Hannover trennen, schließt aber auch einen Komplettverkauf nicht aus. Die Gebote sind Finanzkreisen zufolge in der kommenden Woche fällig. Die Helaba will laut Insidern am Montag entscheiden, ob sie ein Angebot abgibt.