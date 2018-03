Landesbank: Heute wird die HSH Nordbank verkauft – oder abgewickelt

Nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung wollen die Regierungschefs und Finanzminister der Länder Schleswig-Holsteins und Hamburgs am heutigen Mittwoch um 12 Uhr in Kiel vor die Presse treten. Dann dürften Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Schleswigs-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) offiziell verkünden, was seit Wochen die Runde macht: Die HSH Nordbank, die 2003 aus der Fusion der Landesbanken der beiden Bundesländer entstand, wird wohl an die Finanzinvestoren Cerberus und J.C. Flowers für rund eine Milliarde Euro verkauft. Flowers ist bereits mit gut fünf Prozent an dem Institut beteiligt.