Landesbank: HSH-Nordbank wird an Finanzinvestoren verkauft

BerlinEine Gruppe mehrerer Finanzinvestoren um die New Yorker Investmentgesellschaft Cerberus übernimmt die HSH Nordbank. Der Vertrag sieht einen Kaufpreis von rund einer Milliarde Euro für 94,9 Prozent vor. Die Käufer sind Cerberus, Flowers, Golden Tree, Centaurus Capaital und die Bawag. Ein entsprechender Beschluss ist bei einer Sitzung der schleswig-holsteinischen Landesregierung und des Hamburger Senats am Mittwoch in Kiel gefallen.