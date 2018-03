Landesbank: LBBW steigert Gewinn deutlich

Gut zehn Jahre nach der Übernahme der SachsenLB, die sich mit US-Hypothekenkrediten verspekuliert hatte, hat die LBBW das Kapitel Finanzkrise so gut wie abgeschlossen. Mit dem Verkauf nahezu aller in der Zweckgesellschaft Sealink gebündelten faulen Wertpapiere der SachsenLB an internationale Investoren bekam sie im Dezember die letzte Altlast aus den Büchern. Für den Risikoschirm des Landes Baden-Württemberg musste die LBBW 2017 zum letzten Mal eine Garantieprovision von 61 (Vorjahr: 93) Millionen Euro zahlen. Die Sachsen Bank - Rechtsnachfolgerin der SachsenLB - wird Ende März aufgelöst.