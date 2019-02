 Landesbank: LBBW will bei Super-Landesbank nicht mitmachen

StuttgartDie Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) will bei einem von Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis vorgeschlagenen Mega-Institut nicht mitmachen - zumindest nicht aktuell. Er habe bislang noch kein überzeugendes Argument für ein solches Spitzeninstitut des öffentlich-rechtlichen Bankensektors gehört, das im Interesse der Träger der LBBW sei, sagte deren Vorstandschef Rainer Neske am Donnerstag in Stuttgart.