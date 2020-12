Landesbank: Niedersachsen bringt 137 Millionen Euro Kapital in NordLB ein – Anteil steigt auf 55 Prozent

Der Mehrheitsaktionär Niedersachsen bringt Kapital in die NordLB ein und stärkt damit das Finanzpolster der Landesbank in der Coronakrise. Das Landeskabinett in Hannover beschloss am Dienstag, 137 Millionen Euro, die die Bank zuvor an Garantiegebühren an das Land gezahlt hat, wieder in das Institut zu stecken.