Landesbank: Niedersachsen könnte Mehrheit an NordLB abgeben

„Wir wollen die Mehrheit an der NordLB behalten, aber das ist kein Dogma für mich“, sagte er am Donnerstag. „Wir prüfen auch Angebote, bei denen wir die Mehrheit verlieren oder perspektivisch verlieren würden. Das würde ich nicht per se ausschließen.“ Die Aussagen deuten auf eine Abschwächung der Position des Bundeslandes hin, das bislang die Absicht bekräftigt hatte, eine Mehrheit behalten zu wollen.