Landesbank: NordLB verkauft restliche Asset-Manager-Anteile an M.M. Warburg

HamburgDie Norddeutsche Landesbank hat die restlichen Anteile ihrer Asset-Management-Gesellschaft an M.M.Warburg verkauft. Die Hamburger Privatbank ist damit alleiniger Eigentümer der Warburg Invest AG, der ehemaligen NordLB Asset Management AG. Das geht aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervor. Im Februar 2018 hatte Warburg in einem ersten Schritt bereits 75,1 Prozent übernommen. Die angeschlagene Landesbank blieb zunächst mit 24,9 Prozent an einer damals geschaffenen Holding beteiligt.