Landesbank: Ratingspezialist Kraemer wird neuer LBBW-Chefökonom

Die Landesbank Baden-Württemberg macht den Ratingspezialisten Moritz Kraemer zu ihrem künftigen Chefökonom. Der langjährige Chefanalyst für Staatenratings bei der weltgrößten Ratingagentur S&P Global tritt die Nachfolge von Uwe Burkert an, der in den Vorstand der Kreissparkasse Waiblingen wechselte, wie die LBBW am Montag mitteilte.