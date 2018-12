 Landesbank: Region Braunschweig kämpft in NordLB-Krise für Sparkasse

„Die BLSK aus der NordLB herauszulösen, wäre technisch sehr kompliziert, aber notfalls erforderlich, um neben einer AG ein öffentlich-rechtliches Institut in ganz Niedersachsen oder ausschließlich im Braunschweiger Land zu erhalten.“ Die Zukunft der BLSK ist einer der entscheidenden Punkte in der Frage, wie sich die dringend auf Kapital angewiesene NordLB künftig aufstellen will.