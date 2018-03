Landesbank: Steinhoff beschert der BayernLB einen Millionenverlust

Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte am Freitag gemeldet, dass auch die BayernLB wie rund ein halbes Dutzend anderer Großbanken auf Forderungen in Millionenhöhe bei Steinhoff sitzen würde. Von 200 Millionen Euro war die Rede, von denen angeblich 150 Millionen Euro in dieser Woche an neue Besitzer abgegeben wurden. Natürlich, wie es in einem solchen Fall üblich ist, mit einem Abschlag, der in diesem Fall bei 60 Millionen Euro liegen soll. Die weiteren 50 Millionen Euro sollen durch Immobilien besichert sein, hieß es.