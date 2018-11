Landesbank: Verkauf der HSH-Nordbank ist abgeschlossen

Hamburg und Schleswig-Holstein mussten die Bank bis zum 28. Februar auf Druck der EU verkaufen. Die HSH war durch die Finanzkrise und die Misere in der Schifffahrt in Schieflage geraten. Die Länder hatten das Institut mit einer Garantie von zehn Milliarden Euro und einer Kapitalerhöhung von drei Milliarden Euro vor dem Aus gerettet. Heinold erwartet einen Verlust von 5,5 bis sieben Milliarden Euro für die Steuerzahler in Schleswig-Holstein. „So ein Desaster darf sich nicht wiederholen.“ Hamburgs Belastungen dürften ähnlich sein.