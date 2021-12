Landesbanken: NordLB erzielt neuen Homeoffice-Pakt mit bis zu 80 Prozent Heimarbeit

Auch die NordLB will mehrere Gebäude nicht mehr nutzen. In Hannover sollen die Mitarbeiter in der Zentrale, dem Friedrichswall-Neubau, zusammengezogen werden. In Hannover, Bremen, Oldenburg und Magdeburg will sie zudem jeweils mit nur noch einem einzigen Gebäude auskommen. Neben den Trends zum Homeoffice und Desksharing kommt bei der NordLB noch hinzu, dass sie sich nach ihrer Stützung aktuell stark verkleinert.