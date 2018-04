Landesbanken: NordLB kehrt in schwarze Zahlen zurück

Parallel könnte sich die NordLB für einen Einstieg von Finanzinvestoren wappnen. Vorbild ist dabei die HSH Nordbank, die von Cerberus und J.C. Flowers übernommen wird. Allerdings müsste sich die NordLB dafür erst einmal die formalen Voraussetzungen schaffen, sprich, sich von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Der Einstieg von Finanzinvestoren ist für die NordLB allerdings alles andere als trivial. Schließlich gehört auch die Braunschweigische Landessparkasse zum NordLB-Konzern. Eine indirekte Beteiligung von Finanzinvestoren an einer Sparkasse dürfte für großen Unmut in der Sparkassen-Finanzgruppe sorgen.