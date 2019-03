Langfristkredite: EZB braucht Zeit zur Vorbereitung der neuen Geldspritzen

Zu der Ratssitzung am Donnerstag sagte der Notenbanker, die EZB habe auch anzeigen wollen, dass sich die Euro-Zone nicht in einer Rezession befinde. „Auf der anderen Seite wollten wir ein expansives Signal senden.“ Die Volkswirte der EZB hatten ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone in diesem Jahr deutlich nach unten geschraubt.