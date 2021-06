Laserkommunikation: Mynaric peilt angeblich Notierung an Nasdaq für Frühherbst an

Der deutsche Laserkommunikationsspezialist Mynaric will Insidern zufolge noch im Frühherbst an die Nasdaq. Der Schritt sei für September oder Oktober geplant, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters in Berufung auf Insider. Mynaric, mit dessen Technik Daten im Weltraum über Zehntausende Kilometer zwischen Satelliten übertragen werden, ist bereits seit Jahren in Deutschland börsennotiert und strebt nun die Notierung in den USA an. Den Insidern zufolge dürfte Credit Suisse den Schritt begleiten.