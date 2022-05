Lateinamerika: Mexikanische Notenbank erhöht Leitzins auf sieben Prozent

Die mexikanische Notenbank hat wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet heraufgesetzt. Sie erhöhte am Donnerstag den Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld um 50 Basispunkte auf 7,00 Prozent. Analysten hatten mit einer Anhebung in dieser Größenordnung gerechnet. Es war die achte Erhöhung in Folge.