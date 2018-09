Laufende Ermittlungen: Allianz hat Kunden in Australien getäuscht

SydneyIn Australien werfen Ermittler der Allianz vor, Kunden bei Reiseversicherungen in die Irre geführt zu haben. Der Versicherer habe auf seiner Homepage eine unbegrenzte medizinische Versorgung versprochen, obwohl in den Policen klare Grenzen sowohl bei der Höhe der Versicherungssumme als auch bei den Orten enthalten gewesen seien, in denen die Versicherung greife, erklärte eine Untersuchungskommission am Montag.