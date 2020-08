Laut Insider: Nächste Wirecard-Finanzausschuss-Sondersitzung wohl Ende August

Der Finanzausschuss des Bundestages wird wahrscheinlich am 31. August zu einer weiteren Sondersitzung im milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal zusammenkommen. Dieses Datum zeichne sich momentan ab, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von mehreren Personen unterschiedlicher Parteien. Die Obleute des Gremiums tagen am späten Nachmittag, um die Details festzulegen. Erwartet wird unter anderem, dass dieses Mal auch Vertreter des Kanzleramts Rede und Antwort stehen sollen.