Laut Insidern Deutsche Bank erwägt wohl Bonuspool-Senkung von bis zu 20 Prozent

Die Erträge in dem von Mark Fedorcik und Ram Nayak geleiteten Geschäftsbereich sind in den ersten neun Monaten des Jahres um elf Prozent gesunken, während der Vorsteuergewinn um 47 Prozent eingebrochen ist. Sewing sagte jedoch am Dienstag, dass die „Dynamik“ in dem Bereich in letzter Zeit ermutigend gewesen sei. Ähnlich äußerten sich auch andere Investmentbanken, die auf bessere Handelsbedingungen im vierten Quartal verwiesen.