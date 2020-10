Leasingfirma: Grenke-Gründer greift Leerverkäufer nach Betrugsvorwürfen an

Perrings Firma Viceroy Research Group hatte in ihrem Bericht Short-Positionen zu Grenke offengelegt und gesagt, das Papier spiegele die Meinung der Autoren wider. In einer E-Mail an Bloomberg erklärte Perring am Mittwochabend, er stehe weiter zu seinem Bericht. „Ich bin mehr als offen für ein Treffen mit Wolfgang Grenke. Er kann alle Punkte erklären und beantworten, die wir in unserem Bericht angesprochen haben“, sagte er.