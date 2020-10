Leasingkonzern: Grenke passt Geschäftsmodell an und vergrößert Vorstand

Die im MDax notierten Aktien kosten mit rund 32 Euro nur noch halb so viel wie vor der Veröffentlichung der Vorwürfe. Anlegern steckt der Bilanzskandal beim Zahlungsanbieter Wirecard in den Knochen. Der ehemalige Dax<-GDAXI>-Konzern hatte jahrelang seine Bilanzen aufgebläht. Im Juni meldete er Insolvenz an, Anleger verloren Milliarden.