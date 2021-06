Leasingkonzern Großes Stühlerücken bei Grenke

Bei dem Leasingunternehmen Grenke, das in das Visier eines Leerverkäufers geraten war, kommt es zu Veränderungen im Aufsichtsrat und in der Führung der Bank-Sparte. Firmengründer Wolfgang Grenke verlasse das Gremium mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. Juli, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Einen Nachfolger werde die Beteiligungsgesellschaft der Grenke-Familie in den kommenden Wochen benennen.