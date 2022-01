Leasingkonzern: Leasingneugeschäft von Grenke geschrumpft – Aktie dennoch im Plus

Im vierten Quartal erzielte das Unternehmen, das mit rund 1800 Beschäftigten in 33 Ländern tätig ist, ein Leasingneugeschäft von 521,2 Millionen Euro - ein Plus von 22,1 Prozent binnen Jahresfrist. Zwar habe es in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) nur um 1,1 Prozent zugelegt. Ohne diese Region sei das Neugeschäft in Westeuropa im Schlussquartal dagegen um 44,5 Prozent gewachsen. In Nord-/Osteuropa sei ein Plus von 35,6 Prozent erzielt worden, in Südeuropa habe der Zuwachs 18,9 Prozent betragen.