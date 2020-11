Lebensmittelampel: Verhaltener Start für Nährwertlogo Nutri-Score

Jahrelang haben Verbraucherschützer für die Einführung einer klareren Kennzeichnung der Nährwertqualität von Lebensmitteln gekämpft. Kunden sollen so Dickmacher, aber auch gesündere Fertigprodukte leichter erkennen. Seit 6. November ist es soweit: der Nutri-Score darf rechtssicher auf Lebensmittelverpackungen prangen und soll Verbrauchern mit farbig gekennzeichneten Buchstaben die Auswahl erleichtern. Das in Frankreich entwickelte System bedeutet so viel wie „Nährwert-Punktzahl“ und bezieht neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Elemente wie Ballaststoffe, Eiweiß oder Anteile an Obst und Gemüse ein. Doch das Interesse deutscher Hersteller an dem Logo ist bislang überschaubar.