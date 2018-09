Lebensversicherer: Allianz Leben will mehr Kundengelder in Aktien und alternative Anlagen investieren

Frankfurt/MünchenDie Allianz will das Geld ihrer deutschen Lebensversicherungskunden bald zur Hälfte in Aktien und alternative Anlagen stecken. Die übrige Hälfte solle sich in wenigen Jahren nur noch auf Staats- und Unternehmensanleihen erstrecken, kündigten Allianz-Leben-Chef Markus Faulhaber und Chefanleger Andreas Lindner am Mittwoch in Frankfurt an. Aus dem Pfandbrief, bislang eines der wichtigsten Investmentprodukte für deutsche Lebensversicherer, will sich der größte deutsche Anbieter schrittweise fast komplett zurückziehen.