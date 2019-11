Lebensversicherer: AXA Leben hält Überschussbeteiligung stabil

„Die Situation an den Kapitalmärkten hat sich in diesem Jahr weiter verschärft. Dank unserer finanziellen Stärke sind wir trotzdem in der Lage – und dies im vierten Jahr in Folge – die laufende Verzinsung weit über Marktdurchschnitt zu halten“, sagte AXA-Deutschland-Vorstandsmitglied Thilo Schumacher.