Lebensversicherer: Axa Leben kann Überschussbeteiligung bei Kunden-Policen stabil halten

MünchenDie Axa Lebensversicherung hält die Verzinsung auf die Policen ihrer Kunden im dritten Jahr in Folge stabil. Die Überschussbeteiligung bleibe 2019 bei 2,9 Prozent, teilte die Tochter der französischen Axa am Mittwoch in Köln mit. Die Gesamtverzinsung – inklusive Schlussgewinn und Beteiligung an den Bewertungsreserven – bleibe durchschnittlich bei 3,4 Prozent.