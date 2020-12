Lebensversicherer: R+V streicht klassische Lebensversicherungen – Verzinsung gekürzt

Klassische Tarife gebe es künftig nur noch in der Riester-Rente, sagte ein Sprecher am Donnerstag in Wiesbaden. Eine 100-prozentige Garantie für den Erhalt der eingezahlten Beiträge biete die R+V ab 2021 noch bei Riester-Renten und in der betrieblichen Altersvorsorge, nicht aber bei Produkten für Privatkunden.