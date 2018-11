Lebensversicherer: Swiss Life verspricht Aktionären mehr Dividende

ZürichDer Schweizer Lebensversicherer Swiss Life will seine Aktionäre stärker am Gewinn beteiligen. In den kommenden drei Jahren werden 50 bis 60 Prozent Ausschüttungsquote angepeilt statt bislang 30 bis 50 Prozent, wie der Konzern aus Zürich am Donnerstag mitteilt. Ferner will Swiss Life bis Dezember 2019 eigene Aktien zurückkaufen und damit eine Milliarde Franken an seine Eigentümer ausschütten.