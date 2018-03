Leitzins: Finanzministerium rechnet mit höheren Zinslasten für Bundeshaushalt

Derzeit lässt Scholz den Haushalt für 2018 und damit verbunden die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 aufstellen. In der Europäischen Zentralbank mehren sich die Stimmen, die wie an den Börsen erwartet eine Zinserhöhung bis Mitte nächsten Jahres für möglich halten. In der Euro-Zone liegt der Leitzins seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.