Lettland: Zentralbankchef wohl mit mehr als 100.000 Euro bestochen

Das EZB-Ratsmitglied war am Wochenende festgenommen worden, nachdem Anti-Korruptionsermittler Wohnung und Büro des Notenbankers durchsucht hatten. Die lettische Bankenbranche steht derzeit auch wegen eines Geldwäsche-Vorwurfs gegen das Institut ABLV Bank seitens der USA in den Schlagzeilen. Die Verhaftung von Rimsevics stehe damit aktuell aber in keinem Zusammenhang, sagte Straume.